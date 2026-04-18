Homem é morto a tiros em Bento Gonçalves; suspeito é preso

Um homem identificado como Marcelo Kilka de Moura, de 41 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (18), em Bento Gonçalves. O crime aconteceu próximo a um bar na Rua Giovanni Grando Filho, no bairro Licorsul, por volta da 0h40min.
A Brigada Militar (BM) localizou e prendeu um homem de 55 anos por suspeita de ter cometido o homicídio. A corporação afirma que ele e de Moura teriam uma desavença antiga. O caso será investigado.
O suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Bento. A arma que teria sido utilizada para os disparos não foi encontrada até o momento.
Este é o sexto homicídio registrado na cidade em 2026. O último crime do tipo aconteceu no fim de janeiro, quando Cristian Lucas Zaffari, de 31 anos, foi encontrado morto em uma área de mata com ferimentos causados por faca.