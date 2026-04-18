Polícia

Sexto homicídio do ano
Notícia

Homem é morto a tiros em Bento Gonçalves; suspeito é preso

Crime aconteceu no bairro Licorsul, na madrugada deste sábado. Segundo a Brigada Militar (BM), motivação pode ter sido desavença

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS