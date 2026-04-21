Homem é morto a facadas durante briga em Caxias do Sul

Um homem de 31 anos, natural da Venezuela, foi morto a facadas na noite desta segunda-feira (20), em Caxias do Sul. Ele foi encontrado caído na Rua Silvino Paulino Birk, no bairro Serrano, por volta das 22h25min.
Segundo a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), o crime aconteceu após um desentendimento entre a vítima e o agressor. Os dois estariam com comportamentos alterados por ingestão de bebida alcoólica.
A vítima tinha ferimentos por faca na região da barriga. De acordo com a polícia, o corpo passará por exames periciais para divulgação da identidade de forma oficial. A arma utilizada foi apreendida.
A Brigada Militar (BM) identificou um homem de 35 anos como envolvido na briga. Ele não foi localizado até o momento e é tratado como suspeito.
A investigação seguirá com a DPHPP. Este é o quinto homicídio doloso registrado no ano, em Caxias.