Ex-diretor de abrigo em Canela é preso por descumprir medidas judiciais

Prisão em flagrante aconteceu após investigação da polícia apontar descumprimento de medidas judiciais. Polícia Civil de Canela / Divulgação

Um ex-responsável pela Casa Lar de Canela, espaço de acolhimento para crianças e adolescentes localizado na Região das Hortênsias, voltou a ser preso após descumprir medidas impostas pela Justiça. A prisão dele foi realizada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (27).

Em março deste ano, ele e outro ex-dirigente do abrigo haviam sido presos e afastados das atividades administrativas pela suspeita de terem desviado R$ 140 mil de uma adolescente acolhida no local. A jovem, que tem deficiência, recebia o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago pelo governo federal. Os valores foram desviado por 10 anos.

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A investigação da polícia aponta que, após ter a liberdade concedida, o homem teria realizado movimentações financeiras e efetuado gastos pela instituição. Diante da situação, ele voltou a ser preso preventivamente.

— A atuação da Polícia Civil busca não apenas responsabilizar eventuais ilícitos, mas, sobretudo, garantir a proteção integral das crianças e adolescentes vinculados à instituição — destaca o delegado Vladimir Medeiros, responsável pela investigação.

O espaço físico da casa de acolhimento pertence à prefeitura de Canela, que teria a responsabilidade de administrar o espaço. Contudo, a gestão foi concedida à Associação Evangélica Beneficente Rosa de Sarom via processo licitatório. O grupo estava à frente da casa há cerca de sete anos.