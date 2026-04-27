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Notícia

Ex-diretor de abrigo em Canela é preso por descumprir medidas judiciais

Em março deste ano ele já havia sido detido por suspeita de ter participado de um esquema de desvio de R$ 140 mil de uma adolescente atendida no abrigo 

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