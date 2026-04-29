Dupla suspeita de estar envolvida em homicídios é presa em Veranópolis 

Armas, munições e celulares apreendidos com a dupla. Comunicação Social do 4º BPChq / Divulgação

A Brigada Militar prendeu nesta quarta-feira (29) dois homens suspeitos de envolvimento com homicídios ocorridos em Veranópolis. A ação ocorreu no bairro São Francisco, em Veranópolis. Eles foram encontrados escondidos em uma residência.

Foram apreendidas duas pistolas calibres .40 e 9 milímetros. Munições, carregadores, celulares, câmera de monitoramento e uma carabina de pressão também foram levados pelos policiais.

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A ação contou com agentes 4º Batalhão de Polícia de Choque, em uma integração com a Brigada Militar.







