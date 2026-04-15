Polícia

Bairro Serrano
Notícia

Duas pessoas são resgatadas de casa onde eram mantidas em cárcere em Caxias; dois adolescentes foram apreendidos

Vítimas relataram que ficaram cerca de 24 horas confinadas contra a vontade em quarto. Uma delas apresentou escoriações e dedos quebrados. Segundo a polícia, o motivo seria dívida por drogas

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