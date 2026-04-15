Duas pessoas são resgatadas de casa onde eram mantidas em cárcere em Caxias; dois adolescentes foram apreendidos

Brigada Militar apreendeu com os adolescentes 32 porções de cocaína, seis porções de maconha, dinheiro e dois celulares. Brigada Militar / Divulgação

Um homem e uma mulher, de 63 e 40 anos, foram resgatados nesta terça-feira (14) de dentro de uma casa onde eram mantidos em cárcere privado, feridos e ameaçados, em Caxias do Sul. Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos no caso, registrado por volta das 18h, no bairro Serrano.

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Segundo a Polícia Civil, as vítimas eram amigas e relataram que estavam confinadas contra a vontade no quarto da residência desde o fim da tarde do dia anterior. O motivo seria uma dívida por drogas. O homem apresentava escoriações pelo corpo, além de dedos quebrados.

Ao chegar no endereço, a Brigada Militar (BM) flagrou os suspeitos fugindo pelos fundos da residência a pé. Após perseguição, a dupla foi contida e algemada a algumas quadras de distância. Foram apreendidas com os adolescentes 32 porções de cocaína, seis porções de maconha, dinheiro e dois celulares.

Ainda conforme a BM, a casa servia como um ponto de venda de drogas e a mulher resgatada tinha registro de desaparecimento efetuado na segunda (13).