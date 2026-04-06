Polícia

Segurança
Notícia

Drogas e quatro armas são apreendidas em ações da Polícia Civil no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul

Um homem de 27 anos foi preso pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) na operação

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS