Drogas e quatro armas são apreendidas em ações da Polícia Civil no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul

Quatro revólveres foram apreendidos nas ações. Draco / Divulgação

Duas ações da Polícia Civil de combate ao tráfico no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul, nesta segunda-feira (6) resultaram na apreensão de quatro armas e drogas. De acordo com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), um homem de 27 anos foi preso.

O suspeito, conforme divulgado pela Draco, teria participação em dois homicídios. Os dois crimes teriam sido cometidos por disputa de território entre organizações criminosas.

Na primeira ação, foi cumprido um mandado de busca e de apreensão, além do mandado da prisão preventiva. Foram apreendidas pedras de crack, porções de maconha e câmeras de vigilância.

Na segunda ação foram apreendidos quatro revólveres calibre .38, além de balança de precisão, 116 gramas de maconha e 100 gramas de crack.