Criminosos furtam dezenas de itens de cemitério no interior de Caxias do Sul

Criminosos levaram molduras de fotografias. Jair Cechin / Divulgação

A Sexta-Feira Santa (3) foi de indignação para moradores da comunidade de Nossa Senhora de Loreto da Segunda Légua, interior de Caxias do Sul. Criminosos vandalizaram e levaram dezenas de itens do cemitério da comunidade. A ação foi percebida quando eles estiveram no local para visitar o túmulo dos entes queridos, no feriado.

Conforme o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, aproximadamente 50 capelas e túmulos foram alvo da ação criminosa.

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Os espaços apresentavam sinais de violação, danos e furto de bens, como molduras de fotografia e argolas das gavetas em metal.

Não há informações, no entanto, de quando os itens foram furtados.

— É triste de ver o que fizeram nas capelinhas dos nossos entes queridos. Em alguns casos, eles tiraram as fotos e as deixaram jogadas no chão — detalha o agricultor Jair Cecchin.

Os moradores também denunciaram o crime ao Ministério Público.