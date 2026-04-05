Polícia

Vandalismo
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Criminosos furtam dezenas de itens de cemitério no interior de Caxias do Sul

A ação foi percebida na sexta-feira (3), quando os moradores estiveram no local para visitar túmulos dos entes queridos

Alana Fernandes

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