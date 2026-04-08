Corpo de homem desaparecido após embarcar em táxi em Caxias é encontrado no Rio das Antas

Corpo foi localizado no Rio das Antas. Bombeiros de Flores da Cunha / Divulgação

O corpo de Valdir Scortegagna, de 79 anos, que estava desaparecido desde a manhã de terça-feira (7), foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 15h. Conforme a delegada Suelen Breda Panizzon, o homem se afogou no Rio das Antas, entre Flores da Cunha e Antônio Prado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele sumiu na manhã de terça-feira (7), quando embarcou em um táxi em Caxias do Sul e se deslocou até a ponte sobre o Rio das Antas. Os bombeiros foram acionados pela família do homem na tarde de terça.

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As buscas foram feitas com cães, equipe com embarcação para varredura no rio e utilização de sonar (equipamento que usa a propagação de ondas para navegar, medir distâncias e detectar objetos sob a água), além de drone.