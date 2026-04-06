Cachorro jogado vivo no lixo morre após resgate em Nova Prata; veja o vídeo

A Polícia Civil investiga o abandono de um cachorro encontrado dentro de um contêiner de lixo no bairro Santa Cruz, em Nova Prata, neste domingo (5). O animal chegou a ser resgatado por moradores, mas não resistiu.

De acordo com a apuração policial, o cachorro, sem raça definida e de porte médio, foi colocado ainda vivo dentro de uma sacola plástica e descartado no lixo por um homem. Imagens de câmeras de segurança permitiram a identificação do suspeito, que, segundo a polícia, já possui antecedentes por outras infrações penais.

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Testemunhas que encontraram o animal o encaminharam a uma clínica veterinária, mas ele morreu em decorrência do estado de saúde.

O homem deve ser interrogado nos próximos dias. Já a esposa dele, também considerada tutora do cachorro, foi ouvida nesta segunda-feira (6). Em depoimento, ela afirmou que o animal estaria doente, acometido por uma virose. Apesar de receber medicação, o animal apresentava um quadro crítico de saúde. Diante disso, segundo relatado, o casal decidiu descartar o animal no contêiner, ainda com vida.

Segundo o fiscal sanitarista e de meio ambiente da prefeitura, William Teixeira, deve haver uma intervenção na residência do casal em razão da presença de outros animais no local.