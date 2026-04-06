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Causa animal
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Cachorro jogado vivo no lixo morre após resgate em Nova Prata; veja o vídeo

Polícia Civil investiga caso que aconteceu no domingo (5), quando suspeito teria colocado o animal em uma sacola plástica e descartado em contêiner 

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