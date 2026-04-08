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Bombeiros buscam por homem desaparecido após embarcar em táxi, em Caxias do Sul

Buscas se concentram entre os municípios de Flores da Cunha e Antônio Prado. Valdir Scortegagna está sumido desde a manhã de terça-feira

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