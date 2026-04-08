Bombeiros buscam por homem desaparecido após embarcar em táxi, em Caxias do Sul

Polícia Civil / Divulgação

O Corpo de Bombeiros faz buscas por um homem de 79 anos desaparecido entre Flores da Cunha e Antônio Prado. Conforme a delegada Suelen Breda Panizzon, trata-se de Valdir Scortegagna.

De acordo com os bombeiros, ele está desaparecido desde a manhã de terça-feira (7), quando embarcou em um táxi em Caxias do Sul e se deslocou até a ponte sobre o Rio das Antas.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado pela família do homem durante a tarde. As equipes iniciaram as buscas durante a tarde de terça-feira com cães, equipe com embarcação para varredura no rio com utilização de sonar (equipamento usa a propagação de ondas para navegar, medir distâncias e detectar objetos sob a água) e drone.