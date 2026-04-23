Após fugir da PRF, homem é preso com 12,5 mil maços de cigarros contrabandeados em Vacaria

A fuga só se encerrou quando a Saveiro teve os pneus danificados ao cruzar por uma linha férrea. PRF / Divulgação

Um homem de 37 anos foi preso após fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quinta-feira (23), em Vacaria. Ele era o motorista de uma caminhonete carregada com 12,5 mil maços de cigarro contrabandeados.

A ocorrência teve origem na BR-285, quando os policiais abordaram uma Saveiro, com placas de Mangueirinha, no Paraná. O motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, avançando cruzamentos e trafegando pela contramão, conforme a PRF.

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A fuga só se encerrou quando a Saveiro teve os pneus danificados ao cruzar por uma linha férrea. O motorista ainda tentou fugir a pé, mas foi contido e preso.