Após denúncias, Brigada Militar apreende 14 motocicletas no interior de Canela

BM / divulgação

Uma ação rápida da Brigada Militar (BM) apreendeu 14 motocicletas no interior de Canela, no fim da tarde deste domingo (14). As apreensões ocorreram após uma série de denúncias da comunidade ao telefone de emergência 190.

Segundo a BM, os telefonemas relatavam que motociclistas estariam realizando manobras perigosas, como empinar as motocicletas e trafegar na contramão. Equipes foram deslocadas até a Estrada Rota Panorâmica e constataram a veracidade da situação.

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