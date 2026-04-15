Agente da Guarda Municipal é agredido com golpe de madeira ao atender ocorrência em Vacaria

Um agente da Guarda Municipal de Vacaria está internado no hospital após ser agredido com um pedaço de madeira na madrugada desta quarta-feira (15). A agressão aconteceu durante o atendimento de uma ocorrência.
Conforme a nota divulgada pela corporação, o agente estava verificando um possível furto em veículo, quando um homem se aproximou e atingiu a cabeça dele com um golpe de madeira. Ele desmaiou. O agressor foi contido e detido após o uso de armamento de choque.
O agente ferido foi encaminhado por colegas ao Hospital Nossa Senhora de Oliveira, onde passou por exames. Durante a manhã, entretanto, ele foi transferido para Caxias do Sul, onde permanece internado e em estado estável.