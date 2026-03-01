Trio é preso com mais de 20 quilos de drogas em Caxias do Sul 

Diversas porções de drogas foram localizadas no interior do veículo 4º BPChq / Divulgação

Dois homens, de 20 e 21 anos, e uma mulher, de 21 anos, foram presos em flagrante com mais de 20 quilos de drogas no bairro Santa Fé, em Caxias do Sul, na noite deste sábado (28).

A ação foi realizada pela Brigada Militar, através do 4º Batalhão de Polícia de Choque, quando as equipes abordaram um GM Ônix, ocupado pelos três jovens. Durante as buscas no interior do veículo, foram localizados 39 tijolos de maconha, totalizando cerca de 21kg, 77 porções de maconha, 19 porções de cocaína, uma porção grande de cocaína, 59 comprimidos de ecstasy e mais de 16 porções de haxixe.

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Também foram apreendidas uma balança grande, três balanças de precisão pequenas, dois pacotes de envelopes do tipo zip lock, uma faca e quatro aparelhos celulares.