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Três homens são presos em Caxias do Sul durante operação que mira organização criminosa com atuação na Serra e no Vale do Sinos

Ação ocorreu, também, em outros sete municípios gaúchos, com mais oito presos. Na Serra, foi realizada em Forqueta, De Lazzer, Nossa Senhora das Graças, São Luís, além da localidade de Apanhador, em São Francisco de Paula

Marcos Cardoso

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Luca Roth

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