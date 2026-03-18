Três homens são presos em Caxias do Sul durante operação que mira organização criminosa com atuação na Serra e no Vale do Sinos

Ficco é uma integração entre os órgãos de segurança do RS. Ficco/RS / Divulgação

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Sul (Ficco/RS), dentro da operação nacional Força Integrada I, deflagrou nesta quarta-feira (18) a Célula Oculta, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas na Serra e no Vale do Rio dos Sinos. Durante a ação, 11 homens foram presos, três deles em Caxias do Sul.

Segundo o delegado Pablo Soares, da Ficco, a operação na maior cidade da Serra ocorreu em Forqueta, De Lazzer, Nossa Senhora das Graças, São Luís e no Apanhador, em São Francisco de Paula. Na cidade da Serra foram apreendidos R$ 14 mil, dois veículos e joias. Quatro contas bancárias também foram bloqueadas.

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A ação atuou, ainda, em outros sete municípios do RS: Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, São Leopoldo, Charqueadas, Arroio dos Ratos e Santa Rosa. Nessas cidades foram presos outros oito homens, apreendidos quatro veículos e celulares, bloqueadas 13 contas bancárias e um imóvel foi sequestrado.

As investigações começaram, segundo o delegado, há cerca de oito meses, após a prisão em flagrante de um homem em Estância Velha. Ele foi abordado, em um carro blindado, com uma arma, munições e grande quantia de dinheiro.