Suspeito de ter cometido estupro contra vulnerável é preso no interior de Monte Alegre dos Campos 

Um homem de 45 anos, que estava foragido, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (12) no interior de Monte Alegre dos Campos, mais precisamente na localidade de Enxovia. Ele é suspeito de ter cometido estupro de vulnerável.
Segundo o registro dos policiais, ele vinha sendo procurado pelas forças de seguranças há meses, sendo considerado foragido desde junho de 2025.
A localização e captura dele aconteceu através de inúmeras investigações feitas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).
Após ser preso, o homem foi encaminhado à delegacia de Vacaria e, posteriormente, conduzido à penitenciária da cidade, onde permanecerá à disposição da Justiça.