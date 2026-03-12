Suspeito de ter cometido estupro contra vulnerável é preso no interior de Monte Alegre dos Campos 

Um homem de 45 anos, que estava foragido, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (12) no interior de Monte Alegre dos Campos, mais precisamente na localidade de Enxovia. Ele é suspeito de ter cometido estupro de vulnerável.

Segundo o registro dos policiais, ele vinha sendo procurado pelas forças de seguranças há meses, sendo considerado foragido desde junho de 2025.

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A localização e captura dele aconteceu através de inúmeras investigações feitas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).