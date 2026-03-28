Suspeito de ter assassinado homem durante briga em Canela é preso em Gramado

Um homem suspeito de ser o autor do homicídio de Samoel Monteiro, de 35 anos, foi preso pela polícia na noite da sexta-feira (27).

O crime aconteceu em 7 de março. Monteiro foi esfaqueado durante uma briga na rua, no bairro Santa Marta, em Canela. A vítima foi encaminhada para atendimento médico, mas morreu em decorrência dos ferimentos.

Leia Mais Motorista de aplicativo é preso por suspeita de latrocínio de senhora de 74 anos em Caxias do Sul

Desde então a polícia buscava pelo suspeito de ter cometido o crime. Ele foi localizado por agentes da Seção de Investigação da Delegacia de Polícia de Canela na área central de Gramado.

Na mesma ação, a companheira do suspeito também foi presa. Ela possuía uma mandado de prisão em aberto e estava foragida da Justiça desde agosto do ano passado.