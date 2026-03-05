Suspeito de crime sexual contra adolescente em Farroupilha quebra celular ao ser preso para tentar destruir provas, diz Polícia Civil

As investigações também identificaram que o homem já responde a um processo por estupro de vulnerável. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de Farroupilha prendeu preventivamente, na manhã desta quinta-feira (5), um homem de 36 anos investigado por crime sexual contra uma adolescente de 16 anos. Durante o cumprimento do mandado, o suspeito teria quebrado o próprio celular para impedir o acesso a possíveis provas, ação que será investigada e pode gerar nova responsabilização criminal.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu no âmbito de uma investigação iniciada em 2025, após a jovem procurar a polícia para relatar situações de constrangimento sexual praticadas, segundo ela, por um vizinho. Conforme o boletim de ocorrência, o homem teria feito comentários de cunho sexual, exibido vídeos e imagens envolvendo menores de idade em seu telefone e adotado comportamentos invasivos que a deixaram constrangida.

A partir da denúncia, os policiais reuniram informações e elementos que apontam para indícios de importunação sexual e possível armazenamento de material pornográfico infantil em dispositivos eletrônicos. Diante da gravidade do caso, a polícia solicitou à Justiça a prisão preventiva, além de mandados de busca e apreensão e autorização para análise técnica de aparelhos que fossem encontrados.

As investigações também identificaram que o homem já responde a um processo por estupro de vulnerável. O andamento da ação estava suspenso porque ele não havia sido localizado para ser citado.