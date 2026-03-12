Suspeito de assassinar mulher em Muitos Capões é encontrado morto em lavoura de soja

O corpo de Lazaro Tschoepke Pinto, homem apontado pela polícia como autor do feminicídio de Uliana Teresinha Fagundes, 59 anos, foi encontrado na quarta-feira (11), em Muitos Capões. O cadáver estava em uma lavoura de soja, em avançado estado de decomposição.

Uliana foi morta a tiros no dia 20 de janeiro, em uma casa, no mesmo município. Ela e Lazaro haviam assinado o divórcio horas antes do crime.

No dia do assassinato, o homem fugiu para uma região de mata com um revólver. Mesmo diante de buscas e da representação pela prisão preventiva, ele não havia sido localizado até então.

Junto ao corpo localizado na quarta-feira a polícia encontrou um revólver calibre .38, registrado em nome do suspeito pelo feminicídio.

A principal linha de investigação é de que o homem tirou a própria vida, após o assassinato de Uliana. A identificação, segundo a Polícia Civil, foi realizada a partir de características repassadas por familiares, como próteses nos dentes e placas no pé.



