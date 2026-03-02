Polícia

Operação Casa Lar 
Notícia

Responsáveis por abrigo de Canela são presos por suspeita de desviar R$ 140 mil pertencentes a adolescente acolhida

Segundo a polícia, a apropriação dos valores teria acontecido no período de cerca de 10 anos. A jovem, que possui deficiências, recebia o Benefício de Prestação Continuada, pago pelo governo federal 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS