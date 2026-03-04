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Quatro meses depois, polícia ainda busca identificar homem que morreu em incêndio em reciclagem de Caxias do Sul

Caso foi na manhã de 8 de novembro de 2025, na Rua Cristóforo Randon, no bairro Euzébio Beltrão de Queiróz

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