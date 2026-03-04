Quatro meses depois, polícia ainda busca identificar homem que morreu em incêndio em reciclagem de Caxias do Sul

Caso foi na manhã de 8 de novembro de 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

A Policia Civil segue em busca de descobrir quem era o homem que morreu em um incêndio que atingiu uma reciclagem do bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, em Caxias do Sul, em novembro do ano passado.

Segundo informações da delegada Thais Postiglione Peteffi, o sangue da vítima, um homem, foi inserido no Banco de Perfis Genéticos do Rio Grande do Sul.

A delegada informa também que caso ocorra a compatibilidade de perfis entre a amostra e aquelas constantes na base de dados, será emitido um laudo pericial complementar.

O caso aconteceu no dia 8 de novembro de 2025. O homem trabalhava em uma reciclagem e dormia em uma área de alojamento com mais dois trabalhadores, que não foram mais localizados pela polícia depois do incêndio, e que conseguiram sair antes do fogo se alastrar. Os bombeiros conseguiram retirar o homem dos escombros, mas ele já estava morto.