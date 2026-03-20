Prevista para ser entregue até o fim de 2026, nova penitenciária de Caxias do Sul está na etapa de construção de muralhas

O novo estabelecimento prisional terá área construída total de 25,3 mil metros quadrados, sendo dividido em dois prédios, com 117 celas em cada. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Apontada pelo governo do Estado como solução para o déficit de vagas no sistema carcerário da Serra, a nova Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs II e Pecs III), na localidade do Apanhador, segue com prazo de entrega para até o fim deste ano. Até agora, 39% da obra foi executada. Na quarta-feira (18), diante da superlotação, a Justiça proibiu a entrada de presos na Pecs I até que as galerias voltem à ocupação máxima de 200%.

Segundo a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), no momento estão sendo construídos os módulos integrados, as muralhas, além do radier (fundação rasa de concreto) da lavanderia e emissário de esgoto tratado.

A construção é executada pela empresa Verdi Sistemas Construtivos, de Ivoti. Engenheiros do governo estadual vistoriaram as obras nesta quinta-feira (19). O modelo construtivo prevê o uso de módulos, o que garante mais agilidade para o processo.

O novo estabelecimento prisional terá área construída total de 25,3 mil metros quadrados, sendo dividido em dois prédios, com 117 celas em cada. A capacidade será de 1.650 vagas masculinas. O investimento é estimado em R$ 261,9 milhões.

O projeto ainda prevê uma unidade básica de saúde, lavanderia, cozinha, parlatórios e espaços para ensino e trabalho. Segundo a SSPS, 20% de todo o esgoto gerado no estabelecimento será destinado para reuso, sendo usado nos vasos sanitários das celas.

Superlotação

Conforme a decisão judicial de quarta-feira (18), na última inspeção realizada no dia 6 de março, estavam recolhidos 1.232 presos na Pecs I. O total corresponde à ocupação geral de 224% da casa prisional.

As ocupações por galerias (A,B,C e D), por sua vez, variavam entre 219% a 393%. No setor A, por exemplo, o espaço é projetado para o abrigamento de 144 pessoas. Contudo, na inspeção de março, foram localizadas 316.

A determinação da juíza Paula Moschen Brustolin Fagundes é de que as galerias tenham teto máximo de ocupação de 200%. O prazo para as mudanças é de 90 dias.



