Polícia

Sistema carcerário
Notícia

Prevista para ser entregue até o fim de 2026, nova penitenciária de Caxias do Sul está na etapa de construção de muralhas

Estabelecimento prisional terá 1.650 vagas masculinas. Até agora, 39% da obra foi executada

Alana Fernandes

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