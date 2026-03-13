Prefeitura e órgãos de segurança prometem aprimorar e tornar permanentes as fiscalizações na Estação Férrea, em Caxias do Sul

Uma reunião, realizada na manhã desta sexta-feira (13) no Salão Nobre da prefeitura, definiu por uma presença definitiva de autoridades no local. Ricardo Rech / divulgação

As forças de segurança de Caxias do Sul pretendem apertar o cerco contra a perturbação do sossego público e a ocupação irregular de vias na Estação Férrea, ponto tradicional de bares e festas que atrai principalmente o público jovem nos fins de semana.

Uma reunião, realizada na manhã desta sexta-feira (13) no Salão Nobre da prefeitura, definiu por uma presença definitiva de agentes no local com averiguações, buscando prevenir, inclusive, crimes graves, como o assassinato de um adolescente, ocorrido em dezembro do ano passado.

O superintendente de Fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU), Rodrigo Lazzarotto, explica que os trabalhos serão concentrados nas noites de quintas, sextas e sábados, com início imediato.

A parceria envolverá em campo, de acordo com ele, no mínimo 30 agentes entre Guarda Municipal, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Trânsito e Polícia Civil, com supervisão do Ministério Público do Estado.

— Ao invés de fazer operações específicas, conforme demandas, vamos fazer uma ocupação prévia e sistemática do local para prevenir que haja ocupações na via pública e perturbações. Nossa preocupação maior é com consumo de bebida exagerado por adultos e menores na via pública — detalha Lazzarotto.

Embora a Estação Férrea seja o foco, o superintendente da SMU afirma que as ações vão acontecer em outros locais da cidade onde haja aglomeração indevida, bebedeira e veículos com som alto.

Uma das situações que preocupam as autoridades é o consumo de bebida alcoólica por menores de 18 anos. A gestão municipal estuda junto ao Ministério Público uma alternativa que possa aprimorar a legislação para coibir essa infração em regiões específicas.

Além disso, Lazzarotto ressaltou que a Secretaria Municipal de Segurança Pública irá encaminhar um ofício convocando integrantes do Conselho Tutelar a participar das atividades de fiscalização.

— Não podemos afrouxar a corda naquela região, então vamos voltar a realizar uma vistoria permanente, uma colocação de forças de segurança de forma perene para que isso se amenize novamente, como estava até nos últimos anos — complementa.