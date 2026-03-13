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Prefeitura e órgãos de segurança prometem aprimorar e tornar permanentes as fiscalizações na Estação Férrea, em Caxias do Sul

Uma reunião, realizada na manhã desta sexta na prefeitura, definiu por uma presença definitiva de autoridades no local com averiguações, buscando prevenir, inclusive, crimes graves

Luca Roth

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