Posto Médico Legal de Caxias do Sul procura familiares de três homens para liberação de corpos

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) procura por familiares de três homens que morreram em Caxias do Sul nos últimos meses. Os corpos são mantidos no Posto Médico-Legal (PML) enquanto os peritos e a Polícia Civil tentam contato com parentes.

Caso nenhum representante apareça até o dia 31 de março, eles serão enterrados em cemitérios da cidade. O telefone para contato, com WhatsApp, é o 54 98415-1540. O PML fica na Rua Ernesto Graziotin, 895, no bairro Petrópolis, junto à Universidade de Caxias do Sul.





O corpo de Marciano Souza de Oliveira, 42 anos, deu entrada no dia 8 de janeiro. IGP / Reprodução

Um dos corpos é de Marciano Souza de Oliveira, 42 anos, que foi encontrado morto no dia 8 de janeiro na Rua Cremona, no bairro São Pelegrino. A causa da morte foi tratada como parada cardiorespiratória.

Matheus Cabral, 28 anos, foi encontrado morto na Rua Os Dezoito do Forte, no bairro Nossa Senhora de Lurdes. IGP / Reprodução

Outro corpo é de Matheus Cabral, que recém havia completado 28 anos quando foi encontrado morto no dia 2 de março. Ele estava em frente ao numeral 412 da Rua Os Dezoito do Forte, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Giovani Bones foi vítima de um homicídio. IGP / Reprodução

Já Giovani Bones, 32 anos, foi vítima de um homicídio na Rua José Antônio Ferreira, no bairro Marechal Floriano no dia 7 de março.