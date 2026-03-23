Posto Médico Legal de Caxias do Sul procura familiares de três homens para liberação de corpos

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) procura por familiares de três homens que morreram em Caxias do Sul nos últimos meses. Os corpos são mantidos no Posto Médico-Legal (PML) enquanto os peritos e a Polícia Civil tentam contato com parentes.
Caso nenhum representante apareça até o dia 31 de março, eles serão enterrados em cemitérios da cidade. O telefone para contato, com WhatsApp, é o 54 98415-1540. O PML fica na Rua Ernesto Graziotin, 895, no bairro Petrópolis, junto à Universidade de Caxias do Sul.
Um dos corpos é de Marciano Souza de Oliveira, 42 anos, que foi encontrado morto no dia 8 de janeiro na Rua Cremona, no bairro São Pelegrino. A causa da morte foi tratada como parada cardiorespiratória.
Outro corpo é de Matheus Cabral, que recém havia completado 28 anos quando foi encontrado morto no dia 2 de março. Ele estava em frente ao numeral 412 da Rua Os Dezoito do Forte, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.
Já Giovani Bones, 32 anos, foi vítima de um homicídio na Rua José Antônio Ferreira, no bairro Marechal Floriano no dia 7 de março.
De acordo com o coordenador do IGP na Serra, Airton Kraemer, a causa da morte impede que os corpos sejam doados para estudos anatômicos na Universidade de Caxias do Sul (UCS).