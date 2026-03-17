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Policiais militares reforçam efetivo da Região das Hortênsias durante os eventos de Páscoa

Quase 30 brigadianos devem atuar em Gramado, Nova Petrópolis e Canela até o fim da temporada do "Coelhinho"

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