Policiais militares reforçam efetivo da Região das Hortênsias durante os eventos de Páscoa

Os eventos de Páscoa da Região das Hortênsias terão reforço na segurança nas próximas semanas. É que foram direcionados 28 policiais militares para atuar em Gramado, Canela e Nova Petrópolis até o fim da temporada do "Coelhinho".
Segundo a BM, a ação ocorre em razão da previsão de grande fluxo de visitantes e turistas que devem se deslocar para a região durante a programação de Páscoa. O efetivo em reforço atuará no policiamento preventivo, apoiando as guarnições locais e intensificando as ações de segurança.
A apresentação dos policiais ocorreu na última quinta-feira (12), na sede do 41º Batalhão de Polícia Militar, em Gramado.
As atrações
Em Gramado, as atividades da ChocoPáscoa seguem até 12 de abril. A cidade espera receber mais de 700 mil visitantes com ruas decoradas e mais de cem atrações artísticas e culturais. A programação completa pode ser conferida neste link.
Em Nova Petrópolis, a abertura oficial da Magia da Páscoa 2026 ocorre nesta sexta-feira (20), às 18h30min, na Rua Coberta, seguida pela Orquestra Municipal de Linha Nova. Nos sábados e domingos, as crianças podem visitar o coelho, próximo ao Labirinto Verde, em horários alternados pela manhã e à tarde. Também há venda de itens, diariamente, na Rua Coberta.
Já a Páscoa em Canela começa oficialmente neste sábado (21), às 16h, com cerimônia na esquina das ruas Felisberto Soares e Dona Carlinda. Segundo a prefeitura, o destaque do primeiro final de semana fica por conta da apresentação do Desfile Encantado de Páscoa, que passará às 17h pela Avenida Osvaldo Aranha. A partida será da Catedral de Pedra.