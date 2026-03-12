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Polícia suspeita que corpo encontrado em lavoura de soja é de possível assassino de mulher em Muitos Capões

Após o crime, em 20 de janeiro, suspeito fugiu para uma área de mata com um revólver. Uma arma registrada no nome dele foi localizada próximo ao cadáver

Alana Fernandes

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