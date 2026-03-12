Polícia suspeita que corpo encontrado em lavoura de soja é de possível assassino de mulher em Muitos Capões

A Polícia Civil suspeita que um corpo localizado na tarde de quarta-feira (12), em Muitos Capões, seja do homem apontado pelas investigações como o autor do assassinato de Uliana Teresinha Fagundes, 59 anos.

Ela foi morta a tiros no dia 20 de janeiro, em uma casa, no mesmo município. O caso é tratado como feminicídio e o principal suspeito é ex-companheiro dela. Eles haviam assinado o divórcio horas antes do crime.

No dia do assassinato, o suspeito fugiu para uma região de mata com um revólver. Mesmo diante de buscas e da representação pela prisão preventiva pela polícia, ele não foi localizado.

O corpo encontrado na quarta estava em uma lavoura de soja, em avançado estado de decomposição. Um revólver de calibre .38, registrado em nome do suspeito pelo feminicídio, foi encontrado ao lado do cadáver.