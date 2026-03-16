Polícia prende suspeito de ter assassinado homem a facadas em São Marcos 

Um homem de 22 anos foi preso preventivamente na tarde desta segunda-feira (16) em São Marcos. Ele é suspeito de ser o autor de um homicídio que ocorreu na noite do último sábado (14) na cidade.
Conforme a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado no bairro Colina Sorriso. Ele cumpria medidas cautelares devido a outro homicídio que teria cometido em 2022.
A investigação da polícia apontou que a vítima, um homem de 37 anos, foi morto a facadas. O crime aconteceu na saída de um bar, no bairro São José. A motivação e as circunstâncias são investigadas.
A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia não informou a identidade do homem, contudo a reportagem apurou que trata-de de Ismael Anjos de Campo, natural de Lages, Santa Catarina. A despedida dele aconteceu na manhã da segunda, no Cemitério Nossa Senhora da Penha, no município catarinense.