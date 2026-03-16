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Polícia prende suspeito de ter assassinado homem a facadas em São Marcos 

A vítima, Ismael Anjos de Campo, de 37 anos, foi sepultada em Lages, Santa Catarina. O crime aconteceu na saída de um bar no sábado (14)

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