Polícia prende suspeito de ter assassinado homem a facadas em São Marcos 

Homem apontado como suspeito de ter cometido o crime foi preso preventivamente. Polícia Civil de São Marcos / Divulgação

Um homem de 22 anos foi preso preventivamente na tarde desta segunda-feira (16) em São Marcos. Ele é suspeito de ser o autor de um homicídio que ocorreu na noite do último sábado (14) na cidade.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado no bairro Colina Sorriso. Ele cumpria medidas cautelares devido a outro homicídio que teria cometido em 2022.

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A investigação da polícia apontou que a vítima, um homem de 37 anos, foi morto a facadas. O crime aconteceu na saída de um bar, no bairro São José. A motivação e as circunstâncias são investigadas.