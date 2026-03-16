Polícia

Tentativa de feminicídio
Notícia

Polícia prende suspeito de agredir companheira com golpes de tijolo e socos em Ipê, na Serra

O crime foi registrado na madrugada de sábado (14), no bairro Planalto. Homem foi localizado em Antônio Prado, nesta segunda

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