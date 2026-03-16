Polícia prende suspeito de agredir companheira com golpes de tijolo e socos em Ipê, na Serra

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (16), um homem de 29 anos investigado por uma tentativa de feminicídio em Ipê, na Serra gaúcha. O crime foi registrado na madrugada de sábado (14), no bairro Planalto.

De acordo com as investigações, o homem agrediu a companheira, uma mulher de 37 anos, com socos e tijoladas na cabeça. Ela foi socorrida com ferimentos graves e está hospitalizada, sem risco de morrer.

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Após as agressões, o homem fugiu do local. Ele foi encontrado nesta segunda-feira, com o apoio da Brigada Militar, em Antônio Prado. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.