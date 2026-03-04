Polícia prende quinta pessoa suspeita de envolvimento em homicídio em Nova Prata

Apuração da polícia indica uma possível constituição de organização criminosa. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil realizou na terça-feira (3) a segunda fase da Operação Algoz, que investiga o assassinato de Robson Quevedo, 29 anos, em Nova Prata, em novembro do ano passado.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes prenderam em flagrante uma mulher de 64 anos e apreenderam um revólver calibre 38 e munições.

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Até o momento, cinco pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no caso, que é tratado como homicídio qualificado. Além disso, foram apreendidas duas pistolas e um revólver, munições, carregadores de arma de fogo, dinheiro, drogas e uma motocicleta diretamente relacionada ao crime.

De acordo com a Polícia Civil, a apuração indica uma possível constituição de organização criminosa com participação de funcionário público e lavagem de dinheiro na cidade.

O crime