Polícia

Na Serra
Notícia

Polícia prende quinta pessoa suspeita de envolvimento em homicídio em Nova Prata

Investigação apura a morte de Robson Quevedo, 29 anos, ocorrida em novembro. Além das prisões, foram apreendidas armas e munições

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS