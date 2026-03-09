Polícia investiga caso de zoofilia contra terneira no interior de Carlos Barbosa 

A Polícia Civil de Carlos Barbosa investiga um caso de zoofilia que teria acontecido no interior da cidade. Conforme o registro policial, um morador da localidade de Cinco Alto registrou um boletim de ocorrência nesta segunda-feira (9) relatando o ocorrido.

O crime teria acontecido no sábado (7), na propriedade do denunciante. Ele contou aos policiais que um homem entrou no galpão, onde ficam os animais. Lá, ele teria praticado o ato de maus-tratos com violência sexual contra uma terneira de quatro meses.

O dono da propriedade filmou o momento e repassou o vídeo aos policiais. Segundo ele, o homem que cometeu o ato é seu vizinho e não teria permissão para entrar na propriedade. O denunciante também informou que ele teria sido flagrado outras vezes cometendo maus-tratos contra animais.















