Polícia investiga caso de homem encontrado morto em Farroupilha

A Polícia Civil investiga a morte de Vitor Hugo Fachini, de 52 anos. Ele foi encontrado sem vida na manhã de domingo (1º) no bairro Medianeira, em Farroupilha. O homem era monitorado por tornozeleira eletrônica.
De acordo com a Brigada Militar, quando policiais chegaram no local, fizeram contato com um amigo de Fachini que, ao visitar o homem, o encontrou aparentemente sem vida e chamou o Samu.
Conforme o delegado Fernando Cruz Alexandre, o caso é tratado, inicialmente, como morte natural, mas nenhuma hipótese é descartada. Resultados de perícias irão atestar a causa.