Polícia aguarda laudos periciais para avançar em caso de homem morto após levar tiro em caçada a javalis em Antônio Prado

Vítima caçava com um amigo. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros / Divulgação

A Polícia Civil espera pelos laudos periciais e de necropsia para avançar na investigação da morte de Agostinho Kalinoski, de 32 anos. Ele morreu na noite de 27 de fevereiro, após levar um tiro enquanto caçava javalis com um amigo. Esse caso aconteceu na localidade de Capela São José.

De acordo com o boletim de ocorrência, o amigo da vítima informou que eles estavam caçando, mas de forma separada, e em dado momento efetuou um disparo e escutou outros dois efetuados pelo amigo, seguido de um grito. Então, correu em direção e encontrou o homem com um ferimento no peito.

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O amigo ainda tentou socorrer a vítima, mas Kalinoski morreu no local. O homem, que possui registro do armamento e autorização para caça de javali, foi preso por homicídio culposo. Ele pagou fiança e foi liberado.