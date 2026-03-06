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Polícia aguarda laudos periciais para avançar em caso de homem morto após levar tiro em caçada a javalis em Antônio Prado

Caso aconteceu na noite do dia 27 de fevereiro. Agostinho Kalinoski caçava os animais na localidade de Capela São José quando teria sido atingido por um disparo vindo de um amigo

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