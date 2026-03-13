Operação mira em condomínio de Bento Gonçalves e dois homens são presos

Uma operação policial desencadeada na manhã desta sexta-feira (13) em um condomínio localizado no bairro Ouro Verde, em Bento Gonçalves, resultou na prisão de dois homens e na apreensão de drogas.

A ação teve o objetivo de intensificar o combate ao crime organizado e ao tráfico de entorpecentes. Com o apoio de um cão farejador, as equipes da Brigada Militar e da Polícia Civil apreenderam 936g de crack, 747g de cocaína, 30g de maconha e 57 comprimidos de ecstasy, além 25 munições de calibre .12.