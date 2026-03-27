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Motorista de aplicativo é preso por suspeita de latrocínio de senhora de 74 anos em Caxias do Sul

O caso se iniciou no último sábado (21), quando o corpo de Jacira Carmelinda Faccin foi encontrado no bairro Nossa Senhora das Graças. Ela foi morta por esganadura

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