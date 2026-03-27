Motorista de aplicativo é preso por suspeita de latrocínio de senhora de 74 anos em Caxias do Sul

Draco / Divulgação

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul prendeu nesta sexta-feira (27) um motorista de aplicativo de 62 anos suspeito de ser o autor do latrocínio de uma idosa de 74 anos. Ele foi detido na área central do município.

Segundo a investigação, o caso se iniciou no último sábado (21), quando o corpo de Jacira Carmelinda Faccin foi encontrado na casa dela, na Rua Osvaldo Sacchet, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ela foi morta por esganadura.

Inicialmente, o crime foi tratado como homicídio, contudo, a partir das apurações e da identificação de desaparecimentos de bens da vítima, foi classificado como latrocínio.

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Segundo a Draco, vítima e suspeito teriam se conhecido por meio de corridas de aplicativo, contudo, o teor da relação ainda será investigado. Não está descartado também que o caso seja alterado para feminicídio.