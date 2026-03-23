Polícia

Sistema prisional
Notícia

Justiça barra a entrada de novos presos no Presídio Regional de Caxias do Sul

Superlotada, estrutura abriga atualmente atualmente 627 pessoas, sendo 522 homens e 105 mulheres, teto atingido nesta segunda-feira

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