Justiça barra a entrada de novos presos no Presídio Regional de Caxias do Sul

Complexo penal fica às margens da BR-116 próximo ao Hospital Geral, em Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Sob decreto de interdição desde 2016, o Presídio Regional de Caxias do Sul, a antiga Pics, próximo ao Hospital Geral, voltou a ser alvo de intervenções da Justiça por conta da superlotação. Em decisão publicada esta segunda-feira (23), a juíza Joseline Mirele Pinson de Vargas, titular da 1ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias, determina que as forças de segurança deixem de encaminhar novos presos à unidade de detenção.

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Segundo o documento, a atual taxa de ocupação do presídio atingiu o patamar de 627 pessoas (522 homens e 105 mulheres) nesta segunda. Em decisão de 17 dezembro de 2025, a juíza havia autorizado, em caráter excepcional e temporário, pelo prazo de 60 dias, o ajuste na limitação de capacidade de ocupação do presídio em 616 presos (520 homens e 96 mulheres).

Em 5 de março de 2026, atendendo a pedido da 7ª Delegacia Penitenciária Regional, foi prorrogado por mais 60 dias o prazo para adequação do teto prisional, mantendo os limites de capacidade autorizados na decisão de dezembro.

Ao justificar a nova medida, a juíza aponta que o presídio opera com estrutura antiga, já submetida a interdição judicial há mais de 10 anos, e sem condições de absorver novos presos. A decisão também menciona problemas na assistência aos presos, como a escassez de proteína nas refeições, dificuldades no fornecimento de itens de higiene e a insuficiência de equipe técnica. Atualmente, há apenas uma assistente social para atender toda a população carcerária.

Além de proibir novos ingressos, a Justiça determinou que a Polícia Penal apresente, em até 30 dias, um plano detalhado para reduzir a população carcerária, com cronograma de transferências e medidas concretas para adequação aos limites fixados. Também foi reforçada a necessidade de garantir, no mínimo, o fornecimento contínuo de itens básicos.

Na semana passada, a juíza Paula Moschen Brustolin Fagundes negou o pedido de aumento de vagas nas galerias da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs), na localidade de Apanhador, e proibiu a entrada de presos até que os espaços voltem à ocupação máxima de 200%. Segundo a juíza Joseline, há influência indireta na decisão de agora.

— O que ocorre é que como não estão mais entrando presos lá (no Apanhador), acabou excedendo muito também o teto do (presídio) Regional. E ali no PRCS a estrutura é mais precária. Tem menos agentes, menos técnicos. O que deixa ainda pior a situação — explicou.

O que diz o Estado

Por meio de nota, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, através da Polícia Penal, informa que recebeu a decisão judicial. O material menciona que, "embora existam ponderações quanto ao teor da decisão", haverá o cumprimento e "serão analisadas as medidas recursais cabíveis".

Para resolver a superlotação no sistema prisional, a nota menciona a construção de uma nova penitenciária em Caxias do Sul com 1.650 vagas, no Apanhador. Além disso, segundo o governo do Estado, estão em andamento obras das novas penitenciárias em Rio Grande, São Borja e Passo Fundo.

Veja a nota completa abaixo:

A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, através da Polícia Penal, informa que recebeu a decisão judicial proferida nesta segunda-feira (23/3), pela 1ª Vara de Execuções Criminais de Caxias do Sul. Embora existam ponderações quanto ao teor da decisão, cabe salientar que ela será cumprida e que serão analisadas as medidas recursais cabíveis.

Porém, é importante contextualizar que a Serra gaúcha está contemplada nos investimentos do governo do Estado no sistema prisional gaúcho. Em Caxias do Sul, uma nova penitenciária está com obras avançadas e irá gerar 1.650 novas vagas, solucionando o déficit na região. Só nesta unidade, o investimento ultrapassa R$ 260 milhões.

A nova unidade é parte da política de ampliação do número de vagas disponíveis no sistema prisional gaúcho. Além da nova penitenciária em Caxias do Sul, estão em andamento também as obras das novas penitenciárias em Rio Grande, São Borja e Passo Fundo, além das reformas do Presídio Estadual de Cachoeira do Sul, do Presídio Regional de Passo Fundo e da Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana.

Além disso, nos últimos anos já foram entregues as obras da própria Cadeia Pública de Porto Alegre, das penitenciárias de Sapucaia do Sul, Bento Gonçalves, Charqueadas II e III, do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional e do Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. Além da reforma e ampliação do Feminino de Rio Pardo e da Penitenciária Estadual de Canoas.