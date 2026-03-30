Inquilino é detido após agredir proprietária de imóvel durante discussão por conta de luz em Farroupilha

Um homem de 54 anos foi detido pela Brigada Militar após agredir uma mulher de 45 em Farroupilha, na Serra gaúcha, na sexta-feira (27). O caso ocorreu durante uma discussão relacionada a uma conta de luz em atraso e foi registrado por câmeras de segurança.
De acordo com a polícia, o agressor é inquilino da vítima e foi até o trailer onde ela trabalha para reclamar do corte no fornecimento de energia elétrica. A mulher teria informado que o pagamento da conta era de responsabilidade dele e que a suspensão do serviço havia sido realizada pela concessionária.
Durante a discussão, o homem passou a agredir a vítima com socos e puxões de cabelo. Ele foi contido e encaminhado à delegacia.
A Polícia Civil investiga o caso. Segundo o delegado Fernando Cruz Alexandre, não houve lavratura de auto de prisão em flagrante. Conforme explicou, a ocorrência é tratada, inicialmente, como de menor potencial ofensivo, dependendo da conclusão do laudo pericial.
— Quando é um crime de menor potencial ofensivo, como lesão corporal leve ou vias de fato, é necessário o laudo pericial, que ainda está em elaboração — afirmou.
Ainda conforme a Brigada Militar, o homem já havia se envolvido recentemente em outro episódio de agressividade, quando quebrou equipamentos em uma agência do INSS após a suspensão de um benefício.