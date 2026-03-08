Homem morre após ser esfaqueado em Canela

Um homem de 35 anos, identificado como Samoel Monteiro, morreu após ser esfaqueado durante uma briga em Canela, na Serra gaúcha. O crime foi registrado na tarde de sábado (7), no bairro Santa Marta.

Segundo a Brigada Militar, uma equipe foi acionada no Hospital de Caridade de Canela por volta das 17h30min para registrar o caso de um homem que deu entrada em estado grave, ferido por golpes de faca. Ele morreu logo depois.

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Os policiais fizeram buscas pelo autor do crime, mas ele não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.