Homem morre após ser esfaqueado em Canela

Um homem de 35 anos, identificado como Samoel Monteiro, morreu após ser esfaqueado durante uma briga em Canela, na Serra gaúcha. O crime foi registrado na tarde de sábado (7), no bairro Santa Marta.
Segundo a Brigada Militar, uma equipe foi acionada no Hospital de Caridade de Canela por volta das 17h30min para registrar o caso de um homem que deu entrada em estado grave, ferido por golpes de faca. Ele morreu logo depois.
Os policiais fizeram buscas pelo autor do crime, mas ele não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.