Homem é preso suspeito de incendiar casa da ex-companheira no interior de Nova Petrópolis 

Casa em que ex-companheira do homem mora foi atingida por chamas. Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis / Divulgação

Um homem de 29 anos, apontado como suspeito de ter ateado fogo na casa da ex-companheira, foi preso pela Brigada Militar. O caso aconteceu na noite da sexta-feira (27), na localidade de Linha Imperial, interior de Nova Petrópolis.

De acordo com os Bombeiros Voluntários, o incêndio começou por volta das 18h20min. Quando a equipe chegou ao local, encontrou um carro já tomado pelas chamas, que haviam sido controladas. Dentro da casa, restavam pequenos focos de fogo. Eles atuaram no rescaldo para evitar que as chamas retornassem.

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Os bombeiros também encontraram uma moradora da casa no local sendo atendida por populares. Ela apresentava queimaduras nos membros inferiores e foi encaminhada pelo Samu para atendimento no Hospital de Nova Petrópolis. A mulher seria a ex-sogra do homem.

Na sequência, guarnições da Brigada Militar realizaram buscas na região. A informação era de que o suspeito estava escondido em uma área de mata.

Um carro também foi incendiado pelo homem. Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis / Divulgação

Ele foi localizado e capturado em uma parada de ônibus nas proximidades de onde teria cometido o crime. Os policiais o conduziram para a delegacia de Gramado.

De acordo com o relato da Polícia Civil, uma criança de cinco anos também foi exposta ao perigo. A mulher ferida no incêndio teria se queimado ao salvar a criança. O delegado Ivanir Caliari determinou que o homem fosse preso preventivamente. Ele responderá pelos crimes de incêndio doloso, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência.