Polícia

Violência contra a mulher
Notícia

Homem é preso suspeito de incendiar casa da ex-companheira no interior de Nova Petrópolis 

Ele vai responder por incêndio doloso, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Ex-sogra ficou ferida ao salvar uma criança do fogo

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS