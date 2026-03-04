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Homem é preso preventivamente por suspeita de estupro contra ex-companheira em Farroupilha

O acusado também descumpriu medidas protetivas de urgência contra a mesma vítima. A ação foi executada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (4)

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