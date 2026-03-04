Homem é preso preventivamente por suspeita de estupro contra ex-companheira em Farroupilha

Um homem de 40 anos de idade foi preso preventivamente nesta quarta-feira (4) por suspeita de estupro contra a ex-companheira, de 47, em Farroupilha. O acusado também descumpriu medidas protetivas de urgência por violência doméstica solicitadas pela mesma vítima. O caso ocorreu em fevereiro de 2026.

De acordo com a Polícia Civil de Farroupilha, a mulher possuía medidas protetivas em vigor contra o suspeito, que estava proibido de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato. Mesmo ciente das determinações judiciais, o investigado foi até a residência da vítima. No local, teria constrangido a mulher à prática de ato sexual mediante violência e grave ameaça.

Leia Mais Mulher é presa por suspeita de planejar assassinato do marido em Bento Gonçalves

Durante as investigações, também foi apontado um histórico de episódios de violência doméstica envolvendo o investigado, com registros policiais anteriores e situações de descumprimento das ordens judiciais.