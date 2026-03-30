Homem é preso por violência doméstica após agredir duas mulheres em Carlos Barbosa  

Um homem de 47 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (30) após agredir duas mulheres. O caso aconteceu em Carlos Barbosa. O bairro em que as agressões foram registradas não foi informado.

Conforme a Brigada Militar, as vítimas são uma mulher de 46 anos e uma de 26 anos, que está grávida. A situação começou como um desentendimento e acabou em agressão física.

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O homem arremessou uma mesa contra a mulher mais nova. O objeto acabou atingindo a área do abdômen dela. A outra mulher se feriu ao tentar intervir. Ela sofreu escoriações nos braços.

As vítimas foram levadas para atendimento médico. A gestante permaneceu em observação. Já o homem foi encaminhado para a delegacia de polícia, onde o caso foi registrado.







