Homem é preso por suspeita de torturar sobrinho de dois anos em Canela

Um homem, sem idade informada, foi preso em flagrante em Canela, na manhã desta segunda-feira (16), após denúncia de torturar um sobrinho de dois anos de idade, causando lesões e hematomas.

Conforme a ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por familiares da vítima para intervir na situação, porém, o suspeito conseguiu fugir, sendo capturado em seguida. Ele foi preso em flagrante e autuado pelo crime de tortura praticada contra criança, em razão das agressões infligidas à vítima.

Segundo o delegado Vladimir Medeiros, a motivação do crime seria um "castigo". Além disso, destacou que a idade do acusado não será informada para não identificar a família.