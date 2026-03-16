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Homem é preso por descumprimento de medida protetiva na área central de Caxias do Sul

O fato ocorreu na tarde desta segunda-feira (16). Uma pistola calibre .380, um machado, drogas e outros itens foram apreendidos com o homem

Renata Oliveira Silva

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