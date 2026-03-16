Homem é preso por descumprimento de medida protetiva na área central de Caxias do Sul

Itens foram apreendidos com o homem após a abordagem 12º BPM / Divulgação

Um homem de 50 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (16), por descumprir uma medida protetiva no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul.

A ação ocorreu em um apartamento na Rua Os Dezoito do Forte, quando equipes da Força Tática da Brigada Militar foram acionadas para averiguar a situação de um homem que estaria alterado no interior do imóvel. No local, o indivíduo se rendeu à guarnição.

Durante a abordagem, foram localizadas uma pistola calibre .380 municiada, além de um carregador, seis munições intactas, dois coldres, um machado, três facas, quatro buchas de cocaína fechadas, quatro buchas de cocaína já consumidas, dois celulares e um boné.