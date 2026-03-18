Homem é preso por ameaça e descumprimento de medida protetiva em Vacaria

Um foragido da Justiça, de 39 anos de idade, foi preso da manhã desta quarta-feira (18) pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, no bairro Vitória, em Vacaria.

Os fatos denunciados estão relacionados aos crimes de violência doméstica. Segundo a Polícia Civil, o homem possui antecedentes pelos violência doméstica, ameaça, lesão corporal, estupro de vulnerável, vias de fato, injúria, difamação, resistência, desobediência, desacato, violação de domicílio, crimes de embriaguez ao volante e perturbação.

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