Homem é preso em flagrante por violência doméstica no bairro Petrópolis, em Caxias do Sul 

Um homem de 61 anos foi preso em flagrante pela Brigada Militar por violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo, na noite de sexta-feira (27), no bairro Petrópolis, em Caxias do Sul.

Segundo o registro, os policiais foram acionados para verificar uma situação de violência psicológica, envolvendo ameaça com arma de fogo.

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No local, os policiais encontraram o suspeito impedindo que a esposa saísse de casa, sob ameaça. Conforme a Brigada Militar, ele chegou a fazer menção de sacar o revólver que portava.