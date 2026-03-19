Homem é preso após ameaçar matar ex-companheira em Farroupilha

Um homem de 26 anos foi preso preventivamente, nesta quinta-feira (19), pela Polícia Civil de Farroupilha investigado por ameaçar de morte sua ex-companheira.

Conforme o delegado Fernando Cruz Alexandre, a investigação começou após o registro de uma ocorrência no dia 13 de março de 2026, também em Farroupilha.

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De acordo com as investigações, o homem encaminhou mensagens à vítima por meio de aplicativos dizendo que iria matá-la. Além das mensagens, ele enviou uma foto de uma arma de fogo à vítima. No mesmo dia, conforme a polícia, ele também passou diversas vezes em frente à casa da ex-companheira e a ameaçou.

A apuração da Polícia Civil revelou que o caso não foi isolado. Registros antigos e relatos da vítima confirmaram que as ameaças já tinham ocorrido mais vezes.

🚨Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende o cidadão em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço, é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Para mais informações clique neste link.