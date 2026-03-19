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Homem é preso após ameaçar matar ex-companheira em Farroupilha

Apuração da Polícia Civil revelou que o caso não foi isolado. Registros antigos e relatos da vítima confirmaram que as ameaças já tinham ocorrido mais vezes

Gabriela Alves

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