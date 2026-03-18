Homem é morto a facadas no bairro Jardelino Ramos, em Caxias 

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um homem de 44 anos, identificado como Wilson Nei de Paula, foi morto a facadas no começo da tarde desta quarta-feira (18), na Rua Assis Brasil, no bairro Jardelino Ramos, em Caxias do Sul.

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Segundo o delegado Raone Nogueira, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o suspeito pelo crime teria agido sozinho e está sendo identificado. Ele fugiu do local após o assassinato.