Homem é morto a facadas no bairro Jardelino Ramos, em Caxias 

Um homem de 44 anos, identificado como Wilson Nei de Paula, foi morto a facadas no começo da tarde desta quarta-feira (18), na Rua Assis Brasil, no bairro Jardelino Ramos, em Caxias do Sul.
Segundo o delegado Raone Nogueira, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o suspeito pelo crime teria agido sozinho e está sendo identificado. Ele fugiu do local após o assassinato.
A vítima foi atingida pelos golpes no meio da rua. O último assassinato em Caxias havia sido registrado em 22 de fevereiro, quando Darci Xavier Ambrozini, 72 anos, foi morto no bairro Planalto.