Homem é esfaqueado no bairro de Lourdes, em Caxias do Sul; duas suspeitas são presas

Um homem de 26 anos foi esfaqueado na madrugada desta terça-feira (31) em Caxias do Sul. A vítima foi localizada ferida pela Brigada Militar (BM) por volta das 4h na Rua Pinheiro Machado, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Duas suspeitas, de 26 e 27 anos, foram presas. Segundo a BM, elas teriam desferido os golpes de faca e fugido, mas foram capturadas. A corporação detalha que foi necessário o uso de força após a dupla resistir.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, a motivação estaria relacionada a disputas comerciais envolvendo prostituição.

A vítima, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada em estado de saúde considerado grave ao hospital.