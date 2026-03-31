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Homem é esfaqueado no bairro de Lourdes, em Caxias do Sul; duas suspeitas são presas

Caso foi registrado na madrugada desta terça-feira. Vítima de 26 anos foi socorrida com estado de saúde considerado grave

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