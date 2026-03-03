Homem que é considerado líder de facção criminosa em Roraima é preso em Caxias do Sul

Um homem de 42 anos, considerado líder de uma facção criminosa de Roraima, foi preso em Caxias do Sul nesta terça-feira (3). Conforme a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil, ele foi capturado na localidade de Parada Cristal.

Segundo comunicado da Draco, o homem foi condenado a 15 anos de prisão por um homicídio que aconteceu em Roraima. O crime foi cometido em setembro de 2021, com motivação passional. Desde então, o investigado estava foragido.

O foragido foi encaminhado ao sistema prisional. A pena deverá ser cumprida em Roraima. O investigado permanece à disposição da Justiça.