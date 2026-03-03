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Homem que é considerado líder de facção criminosa em Roraima é preso em Caxias do Sul

De acordo com Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), preso de 42 anos foi condenado por um homicídio que aconteceu em setembro de 2021

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