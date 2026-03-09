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Falsa advogada: mulher é presa em flagrante ao acompanhar cliente na delegacia, em Canela

Em outro inquérito em andamento, a vítima afirma ter repassado aproximadamente R$ 20 mil à suspeita, sob a promessa de atuação jurídica

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