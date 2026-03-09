Falsa advogada: mulher é presa em flagrante ao acompanhar cliente na delegacia, em Canela

Uma mulher foi presa por se apresentar falsamente como advogada em Canela, na Serra. Ela foi detida em flagrante, na manhã desta segunda-feira (9), ao acompanhar uma suposta cliente, na delegacia do município.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, uma mulher em vulnerabilidade, apresentou a profissional durante a oitiva. Os policiais, então, interviram imediatamente, já que a mulher não tem inscrição regular para o exercício da advocacia e nem formação na área.

Conforme o delegado Vladimir Medeiros, há denúncias anteriores de que a investigada teria se apresentado como advogada para captar clientes. Em um dos casos, a vítima afirma ter repassado aproximadamente R$ 20 mil à suspeita, sob a promessa de atuação jurídica.

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A investigação anterior ainda aponta para a existência de assinaturas da mulher em contratos e manifestações junto à mídia local e regional, com entrevistas gravadas. Após o flagrante, ela foi conduzida para o sistema penitenciário.

Manifestação da OAB

A Subseção de Canela e Gramado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS) se manifestou sobre a prisão na tarde desta segunda-feira (9).

No material, o órgão reforça o respeito e confiança ao trabalho da polícia e destaca que "não há participação ou ingerência qualquer da Ordem dos Advogados do Brasil aos atos policiais ocorridos e narrados, no que diz respeito à sua legalidade ou regularidade, ao tempo que a mencionada detida não é advogada, logo, não tem direitos institucionais ou prerrogativas atendidos por este órgão de classe".