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Estado prevê instalar nova unidade feminina nos fundos do Presídio Regional de Caxias

A expectativa é de que a reforma seja finalizada em 90 dias, contudo, prazo pode variar. Espaço, que será provisório, abrigou o regime semiaberto até 2016

Alana Fernandes

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