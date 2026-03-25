Estado prevê instalar nova unidade feminina nos fundos do Presídio Regional de Caxias

O trabalho é realizado com mão de obra dos presos. Divulgação

O governo estadual prevê instalar uma unidade prisional feminina provisória aos fundos do Presídio Regional de Caxias do Sul. O espaço está sendo reformado e abrigou até 2016 o regime semiaberto no município, conhecido popularmente como "albergue". A intenção é de que a estrutura gere até 96 vagas. A medida chega em meio a um cenário de superlotação e proibição de entrada de novos presos em cinco cadeias da Serra.

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O trabalho é realizado com mão de obra dos presos. Segundo a Polícia Penal, o objetivo do projeto é qualificar o recolhimento do público feminino, por meio de políticas específicas para mulheres privadas de liberdade. Atualmente, a região não conta com nenhuma unidade prisional exclusivamente feminina. Os espaços existentes são adaptados dentro de presídios destinados para homens.

Conhecido popularmente como "albergue", Instituto Penal funcionou até 2016. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— É uma obra que nós vamos concluir agora e que vai permitir a transferência de algumas presas para lá. Abrirá mais vagas no presídio masculino. Vamos deixar as mulheres separadas dos homens — explica o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom.

A expectativa é de que a entrega da reforma ocorra em 90 dias, mas o prazo pode sofrer variações, ainda conforme Pozzobom. Depois, de acordo com a Polícia Penal, serão avaliadas as condições do local e quais os tipos de presas serão encaminhadas para lá.

Desdobramentos possíveis

A partir da inauguração e da ocupação da nova Penitenciária Estadual de Caxias do Sul II e III — prevista para ser entregue até o fim do ano com 1.650 vagas —, há a possibilidade, futuramente, de que algum dos estabelecimentos existentes seja voltado somente para mulheres.

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Essa medida, de acordo com o governo estadual, possibilitaria a retomada do recolhimento de presos do regime semiaberto no espaço de origem, como ocorreu até 2016.

"Convivemos com uma superlotação institucionalizada"

A urgência da entrega das obras da unidade prisional feminina foi um dos pontos abordados pelo Poder Judiciário em uma reunião na sexta-feira (20), em Caxias do Sul. O encontro reuniu autoridades para discutir a superlotação carcerária da Serra.

Titular da 1ª Vara de Execuções Criminais (VEC), a juíza Joseline Mirele Pinson de Vargas entende que existe precariedade estrutural no encarceramento feminino na região.

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Na ala atual do Presídio Regional de Caxias do Sul, por exemplo, há 64 vagas para as presas. Contudo, diante da demanda, o espaço tem possibilidade de receber até 96 detentas:

— Ao observarmos que esta ala funciona com um teto de ocupação de 150%, convivemos com uma superlotação institucionalizada que compromete a dignidade e a salubridade delas. Essa adaptação de galerias em unidades masculinas é um paliativo que falha em atender às especificidades biológicas e de saúde das mulheres, muitas vezes negligenciando o acesso a exames preventivos, itens de higiene básica e acompanhamento médico adequado — sinaliza a magistrada.

Outro apontamento da juíza é que, diante deste cenário, as mulheres ficam sem acesso a atividades de ressocialização, como oficinas de trabalho e salas de aula.

— A carência de oferta de estudo e trabalho impede que essas mulheres alcancem profissionalização e remição da pena, retardando o retorno ao convívio social — opina Joseline.